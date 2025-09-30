EQS-News: WeGrow AG
WeGrow AG startet Serienfertigung des modularen Bausystems KiriBloX® aus nachhaltigem Kiriholz // Einladung zum Webcast am Dienstag, 07.10.2025 um 16 Uhr
Tönisvorst, 30. September 2025 - Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent und Entwickler zirkulärer Massivholz-Bausysteme, setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort: Am Standort Tönisvorst wurde die erste serielle Fertigungslinie für das innovative Modul-Bausystem KiriBloX® in Betrieb genommen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und ist die konsequente Reaktion auf die hohe Nachfrage, die seit der Markteinführung Anfang 2025 verzeichnet wird. Die serienmäßige Produktion ermöglicht es WeGrow, die Vision eines zirkulären, klimaschonenden Massivholzbaus im großen Stil umzusetzen. Finanziert wurde die Fertigungsanlage in Tönisvorst auch aus den Mitteln des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 (ISIN: DE000A383RQ0) der WeGrow AG. Interessierte Anleger haben noch bis zum 20. Oktober 2025 um 14 Uhr die Möglichkeit, das grüne Wertpapier über www.wegrow.de/anleihe zu zeichnen.
Die Produktionskapazität ermöglich es, dass bereits in der frühen Phase der Serienfertigung Bauprojekte realisiert werden, die sowohl für den Handel als auch für spezialisierte Partner im Bereich Holzbau von Interesse sind. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Ein- und Zweifamilienhäusern über urbane Aufstockungen und Betriebskindergärten bis hin zu Studentenwohnheimen, die bis zu vier Stockwerke umfassen können. Auch im Bereich Raum-in-Raum-Konzepte, etwa im Messe- und Museumsbau oder in Shopping-Centern, eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Im Fokus der weiteren Vertriebsaktivitäten steht der Schweizer Markt. Der offizielle Markteintritt erfolgt gemeinsam mit dortigen Vertriebspartnern aus dem Holzbau und Baustoffhandel am 14. Oktober 2025 auf der Fachmesse Holz in Basel. Besonders erfreulich ist, dass der Vertriebsstart von einer enorm positiven Resonanz begleitet wird. So wurde ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=z0Z8BWDHuW8) zu den Einsatzmöglichkeiten von KiriBloX® innerhalb von zwei Wochen bereits über 55.000-mal aufgerufen, was zu einer Vielzahl von Anfragen und Projektideen führte. Erste Aufträge für Aufstockungen und Innenraumgestaltungen sind bereits eingegangen. Erfahrungsgemäß liegen zwischen dem Erstkontakt und einer finalen Auftragsvergabe rund acht Monate - eine Zeitspanne, die WeGrow aus der Arbeit im Pflanzenbereich bestens kennt. Dieser Erfahrungsvorsprung erlaubt es dem Unternehmen, den Markthochlauf strategisch und nachhaltig zu gestalten.
"Der Start der seriellen Fertigung in Tönisvorst ist die konsequente Erfüllung unseres Versprechens, Bauen und Nachhaltigkeit neu zu denken. Mit KiriBloX® ist es uns gelungen, eine echte Innovation im Holzbau zu etablieren, die das Potenzial hat, die CO2-Bilanz des Bausektors signifikant zu verbessern. Die überaus positive Resonanz seit der Markteinführung Anfang des Jahres bestätigt eindrucksvoll die starke Nachfrage nach dieser innovativen, nachhaltigen Lösung", erklärt Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG. "Unsere Stärke liegt dabei nicht nur im Produkt selbst, sondern auch in der durchdachten, zirkulären Wertschöpfungskette: Wir nutzen für KiriBloX® ausschließlich sogenanntes Schwachholz - also Auslichtungsholz, Äste und Kronenmaterial -, das bisher oft nur als Energieholz verbrannt wurde. Auf diese Weise schaffen wir neue wirtschaftliche Anreize für unsere Anbaupartner und binden CO2 dauerhaft im Gebäude. Die gesicherte Rohstoffbasis durch unsere eigenen Plantagen und die Rahmenverträge mit unseren Partnern ermöglichen uns, diesen zirkulären Ansatz mit hoher Verlässlichkeit in den Markt zu tragen."
Für weitere Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick lädt die WeGrow AG interessierte Investoren, Privatanleger, Analysten und Pressevertreter zu einem Webcast am Dienstag, 7. Oktober 2025 um 16 Uhr ein. Um teilzunehmen, wird darum gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung über den folgenden Link zu registrieren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ws-TumlrQdOxkoT-8Z1nEw.
