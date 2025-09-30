EQS-News: Elbe BidCo AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation

ENCAVIS erwirbt von ABO Energy ein Windprojekt in Schierenberg (48 MW) - vier weitere gemeinsame Projekte vereinbart



30.09.2025 / 11:00 CET/CEST

Hamburg, 30. September 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat von ABO Energy ein baureifes Windpark-Projekt mit einer Erzeugungskapazität von 48 Megawatt (MW) erworben. Der Windpark mit acht Windenergieanlagen entsteht in Schierenberg (Brandenburg), ca. 100 Kilometer südöstlich von Berlin und soll im ersten Quartal 2027 ans Netz gehen. Es ist das erste von insgesamt fünf vereinbarten gemeinsamen Windprojekten, die eine Gesamterzeugungskapazität von 106 MW haben.



"Mit dem Windprojekt Schierenberg setzen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ABO Energy konsequent fort. Dass wir nun insgesamt fünf weitere Projekte gemeinsam umsetzen, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Kooperation für den Ausbau unseres Windportfolios in Deutschland. Mit aktuell rund 800 MW installierter Windkapazität in Deutschland setzen wir ein starkes Zeichen für die Energiewende und die nachhaltige Stromversorgung", so Mario Schirru, CEO der Encavis.



"Unser Unternehmen arbeitet mit Encavis bereits seit mehreren Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Darum freuen wir uns besonders, dass wir nun eine Kooperation für ein Portfolio aus fünf weiteren Windparks geschlossen haben. Langfristige Partnerschaften zwischen Entwicklern und Investoren machen den komplexen Verkaufsprozess deutlich einfacher und reibungsloser", sagt Sebastian Sprengart, Abteilungsleiter Finanzierung und Vertrieb bei ABO Energy.



In Schierenberg werden acht Vestas Windturbinen des Typs V150/6.0 zum Einsatz kommen, mit einer Nabenhöhe von 169 Metern. Die acht Windenergieanlagen haben jeweils eine Erzeugungskapazität von 6 MW. Der Windpark wird nach Fertigstellung im Durchschnitt pro Jahr knapp 148 Gigawattstunden (GWh) an grünem Strom produzieren. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren vereinbart. Die Wartung für diesen Zeitraum übernimmt Vestas.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier .





Über ABO Energy

ABO Energy entwickelt und errichtet erfolgreich Wind- und Solarparks sowie Speicher- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit 6,6 Gigawatt Leistung umgesetzt und etwa die Hälfte davon errichtet. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt rund eine Milliarde Euro. Rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vier Kontinenten arbeiten mit Elan an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.aboenergy.de



Kontakt

ABO Energy

Lena Fritsche

Stv. Abteilungsleiterin Kommunikation

Tel.: +49 (0)611 267 65-617

E-Mail: presse@aboenergy.com



