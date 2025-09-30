FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.09.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 220 (245) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 676 (682) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 540 (525) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12700 (13200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 236 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SEPLAT ENERGY PRICE TARGET TO 415 (325) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1410) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 82 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - STIFEL RAISES 3I INFRASTRUCTURE TO 'BUY' (HOLD) - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1350 (1310) PENCE - 'BUY'
