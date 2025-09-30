Die erneuerbaren Energien haben in den ersten neun Monaten 2025 mit 57 Prozent so viel zum Bruttostromverbrauch in Deutschland beigetragen wie im Vorjahr. Während Wind- und Wasserkraftstrom abnahmen, legte die PV um 23,5 Prozent zu. Erneuerbare Energien haben in Deutschland in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 fast 57 Prozent des Bruttostromverbrauchs gedeckt. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
