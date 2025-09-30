Eine neue Wasserstoff-Tankstelle in Freiburg wird den Energieträger künftig mit einer 2,6 MW starken PV-Anlage erzeugen. Der grüne Wasserstoff soll vor allem die 22 Fahrzeuge umfassende Brennstoffzellen-Flotte des Freiburger Entsorgers ASF versorgen. Die Photovoltaik wird Strom für eine neue Wasserstoff-Tankstelle in Freiburg liefern. Das teilte Projektpartner rund um die Badenova mit. Dabei handelt es sich um die Stadt Freiburg und die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF). Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
