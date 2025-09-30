Paukenschlag bei Barrick Mining (ISIN: CA0679011084): Manchmal trifft eine Nachricht den Markt völlig unvorbereitet. So geschehen bei Barrick Mining, wo Vorstand und Anleger gleichermaßen überrascht wurden: CEO Mark Bristow verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Für einen reibungslosen Übergang übernimmt zunächst Mark Hill, ein langjähriger Insider, die Leitung des Konzerns. Was steckt hinter diesem Schritt - und welche Folgen könnte er für die künftige Strategie haben? Sieben Jahre an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
