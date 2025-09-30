Anzeige
Dienstag, 30.09.2025
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1
Dow Jones News
30.09.2025 11:57 Uhr
PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30.06.2025

DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30.06.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: Veröffentlichung des Halbjahresberichts zum 30.06.2025

Puch bei Hallein (pta000/30.09.2025/11:25 UTC+2)

Die UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, gibt bekannt, dass der Zwischenbericht zum 30.06.2025 unter der Domain https://uko-microshops.com/ investor-relations/berichte-veroeffentlichungen/ veröffentlicht wurde. Der Bericht ist damit im Investor Relations Bereich der Gesellschaft, in der Rubrik Berichte & Veröffentlichungen, abrufbar und jederzeit einsehbar.

Über UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und technische Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum in der DACH-Region sowie auf internationalem Terrain wird weiterhin angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759224300223 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 05:25 ET (09:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
