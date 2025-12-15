Anzeige
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
15.12.2025 11:09 Uhr
209 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/15.12.2025/10:34 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2     Grund der Meldung                        
                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der 
a)      Position/Status    UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding 
                  GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz 
                  Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. 
b)      Erstmeldung        
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         UKO Microshops AG 
b)      LEI          529900RCLHRW6EFYDA66 
   4    Angaben zum Geschäft/                       
        zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Inhaberaktie 
       Art des Instruments 
        Kennung        ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts   Veräußerung 
c)      Preis(e)       Volumen 
        5,75         5.218 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        5,75         5.218 
e)      Datum des Geschäfts  15.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts   Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5    Zu veröffentlichende                        
          Erläuterung 
        lt. Aktienkaufvertrag   
       vom 15.12.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765791240573 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 04:34 ET (09:34 GMT)

© 2025 Dow Jones News
