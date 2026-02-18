Anzeige
WKN: A40VGK | ISIN: AT1UKOSHOPS1 | Ticker-Symbol:
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
UKO MICROSHOPS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UKO MICROSHOPS AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
18.02.2026 12:39 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Puch bei Hallein (pta000/18.02.2026/12:04 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name         UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 
   2    Grund der Meldung                        
                  Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der 
a)      Position/Status   UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding 
                  GmbH, welche Minderheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz 
                  Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. 
b)      Erstmeldung       
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name         UKO Microshops AG 
b)      LEI         529900RCLHRW6EFYDA66 
   4    Angaben zum Geschäft                       
        /zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments,  Inhaberaktie 
       Art des Instruments 
        Kennung       ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) 
b)      Art des Geschäfts  Veräußerung 
c)      Preis(e)       Volumen 
        2,100        285.715 
d)      Aggregierter Preis  Aggregiertes Volumen 
        2,100        285.715 
e)      Datum des Geschäfts 18.02.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts  Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5    Zu veröffentlichende                       
         Erläuterung 
        gem.           
       Aktienkaufvertrag

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      UKO Microshops AG 
           Urstein Süd 9 
           5412 Puch bei Hallein 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Maximilian Huber 
Tel.:         +43 664 1890275 
E-Mail:        mh@uko-microshops.com 
Website:       www.uko-microshops.com 
ISIN(s):       AT1UKOSHOPS1 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771412640208 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

© 2026 Dow Jones News
