DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Eintritt einer aufschiebenden Bedingung bezugnehmend auf die Ad-hoc-Mitteilung vom 11.11.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

UKO Microshops AG: Eintritt einer aufschiebenden Bedingung bezugnehmend auf die Ad-hoc-Mitteilung vom 11.11.2025

Puch bei Hallein (pta000/16.02.2026/16:53 UTC+1)

Die UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, nimmt Bezug auf ihre Ad-hoc-Mitteilung vom 11. November 2025, in der bekannt gegeben wurde, dass zwei Investoren mit der Hauptaktionärin UKO Holding GmbH Aktienkaufverträge über insgesamt 1.285.715 Stück Aktien der Gesellschaft abgeschlossen haben, deren Wirksamkeit unter der aufschiebenden Bedingung des vollständigen Einlangens des jeweiligen Kaufpreises bei der Gesellschaft stand.

Die UKO Holding GmbH hat die Gesellschaft informiert und diese gibt bekannt, dass am 16.02.2026 der vereinbarte Kaufpreis von einem der beiden genannten Investoren in Höhe von insgesamt EUR 1.350.000,00 vollständig geleistet wurde. Mit dem Einlangen des Kaufpreises ist die aufschiebende Bedingung eingetreten; der betreffende Aktienkaufvertrag ist damit wirksam geworden.

Mit Eintritt der aufschiebenden Bedingung hält Investor 1 unter Berücksichtigung der insgesamt 2.500.000 einbezogenen Stückaktien nunmehr 40,00 % an der UKO Microshops AG.

Die bisherige Mehrheitsaktionärin UKO Holding GmbH hält künftig als Minderheitsaktionärin 43,75 % der Aktien an der UKO Microshops AG. Vorstand und Aufsichtsrat bleiben unverändert.

Über UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und technische Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24/7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum in der DACH-Region sowie auf internationalem Terrain wird weiterhin angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

(Ende)

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771257180155 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 10:53 ET (15:53 GMT)