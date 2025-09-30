Die Shelly Group SE treibt ihre internationale Expansion voran. Mit dem Aufbau eines eigenen Vertriebsteams für die Benelux-Region und der Verpflichtung eines Smart-Home-Experten setzt der IoT-Spezialist aus Bulgarien auf weiteres Wachstum in einem Milliardenmarkt. Zum Region Manager wurde der Branchenkenner Twan Huisman ernannt, der zuvor beim Smart-Home-Anbieter Homey (Athom B.V.) erfolgreiche Vertriebsinitiativen leitete. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team will er das Geschäft in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ausbauen. Besonders im Fokus steht dabei das Pro-Segment, also Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
