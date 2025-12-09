

09.12.2025

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Unikom Consult Ltd.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nikolay Nachname(n): Martinov Position: Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 55,0000 EUR 165.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 55,0000 EUR 165.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





