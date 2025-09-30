Erwartet wird eine genauere Abbildung der Erzeugung von Erneuerbare-Energien-Anlagen, was Vorteile für Photovoltaik in der Direktvermarktung bringen könnte. Auch Kunden mit dynamischen Stromtarifen oder Lastmanagement sowie Batteriespeicherbetreiber dürften profitieren. Ursprünglich sollte der Schritt bereits am 11. Juni erfolgen, doch nicht alle Marktteilnehmer meldeten rechtzeitig ihre Einsatzbereitschaft: Die Umstellung im Day-Ahead-Handel der europäischen Strombörse Epex Spot von 60-Minuten-Blöcken auf ein 15-Minuten-Raster ist keine ganz triviale Angelegenheit und benötigte deshalb einigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland