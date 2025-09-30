Der Industrieversicherer Sompo hat Cédric Wells zum Head of Claims, Insurance, Continental Europe berufen. In dieser Funktion verantwortet der Schadenexperte von Paris aus den Bereich Schadenmanagement und -strategie in der gesamten Region Kontinentaleuropa von Sompo. Der Anbieter von Sach- und Haftpflicht(rück)versicherungen für Unternehmen und Privatkunden Sompo hat Cédric Wells zum Head of Claims, Insurance, Continental Europe ernannt. In dieser Position ist Wells für Schadenmanagement und -strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact