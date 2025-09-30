hier

Die Bestände an Raketen und Präzisionswaffen sind zu niedrig, um im Falle eines Konflikts mit China vorbereitet zu sein. Deshalb sollen die führenden Hersteller ihre Produktion verdoppeln, teilweise sogar vervierfachen. Die Koordination läuft über den neu geschaffenen Munitions Acceleration Council, in dem Pentagon-Vertreter und Topmanager der Industrie wöchentlich zusammenkommen. Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine treiben das Projekt persönlich voran. Im Fokus stehen zwölf Waffensysteme, darunter Patriot-Raketen, Anti-Schiffs-Raketen, Standard Missile-6 und Präzisions-Langstreckenraketen. LOCKHEED MARTIN ist bereits in der Prüfung, seine Patriot-Raketen-Produktion zu vervierfachen.