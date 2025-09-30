PV-Anlagen für Einfamilienhäuser sind im Laufe des Jahres im Schnitt um 15 Prozent günstiger geworden. Das haben zwei Vergleichsportale berechnet. PV-Anlagen sind im Laufe des Jahres deutlich günstiger geworden. Um wie viel, zeigt eine Analyse der Vergleichsportale Selfmade Energy und Verivox. Demnach ist der mittlere Preis für Einfamilienhaus-Photovoltaikanlagen seit Januar 2025 um rund 15 Prozent gesunken. Das entspreche einem Preisrückgang von rund 2.200 Euro. Eine Photovoltaik-Anlage mit 24 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
