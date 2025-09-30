Siemens Mobility hat in Luhe-Wildenau (Bayern) gemeinsam mit Partnern den Spatenstich für eine neue Fertigung von Batteriesystemen für Schienenfahrzeuge gefeiert. Auf einem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände entsteht eine Produktionsstätte, in der künftig Batteriesysteme für Siemens-Regionalzüge, Lokomotiven und externe Kunden gefertigt werden. Die Fertigstellung der Gebäude ist für Frühjahr 2027 vorgesehen, die Serienproduktion mit bis zu 200 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net