TotalEnergies fährt seine Investitionen in Öl-, Gas- und alternative Energieprojekte zurück. Damit reagiert der französische Energieriese auf die Aussicht niedrigerer Rohstoffpreise und auf einen möglichen Angebotsüberhang am Weltmarkt. Gleichzeitig gilt weiterhin: Die Anteilseigner sollen trotz der Einsparungen attraktive Ausschüttungen erhalten.Für das kommende Jahr plant das Unternehmen aus Courbevoie Nettoinvestitionen von rund 16 Milliarden US-Dollar. In den Jahren 2027 bis 2030 sollen jährlich
