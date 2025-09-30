Die Puma-Aktie zieht am Dienstag deutlich an. Zwischenzeitlich kletterten die Papiere um knapp sechs Prozent, aktuell liegt das Plus noch bei rund drei Prozent. Für frische Kursfantasie sorgt eine Analysteneinschätzung von Exane BNP Paribas.Analyst Warwick Okines hob seine bisher negative Einschätzung auf und stufte Puma von "Underperform" auf "Neutral" hoch. Zudem schraubte er das Kursziel um ganze 40 Prozent auf 21 Euro nach oben. Dieses Ziel hat die Aktie mittlerweile bereits erreicht. Okines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
