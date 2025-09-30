Der Smart-Home-Spezialist Shelly Group (ISIN: BG1100003166) nimmt Fahrt auf und expandiert in die Benelux-Region. Mit Twan Huisman hat das bulgarische Unternehmen einen echten Kenner der Szene als Region Manager gewonnen. Der Move kommt nicht von ungefähr, denn der Markt für intelligente Gebäudetechnik wächst dort kräftig. Shelly Group sichert sich Smart-Home-Experten: Huisman bringt reichlich Erfahrung mit. Er war zuvor bei Athom als Vertriebschef tätig und kennt den Benelux-Markt wie seine Westentasche. Besonders stark zeigte er sich beim Aufbau von Installateur-Netzwerken. Genau diese Expertise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
