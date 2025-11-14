Die Shelly Gruppe, Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen, übertraf bei den Neunmonatszahlen die Erwartungen des Markts um zehn bis 15 Prozent: Der Umsatz kletterte im Konzern um beachtliche 33,8 Prozent auf 86,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich dazu überproportional um 44,7 Prozent auf 21,9 Millionen Euro. Die Ebit-Marge legt somit nochmal von 23,3 auf 25,2 Prozent zu - und liegt damit über den mittelfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de