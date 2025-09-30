© Foto: picture alliance / abaca | ABACADie Aktie des niederländischen Chip-Champion ASML hat im abgelaufenen Monat kräftig Gas gegeben. Das liegt nicht nur an der Euphorie rund um Intel. Am Dienstag schraubt auch die Deutsche Bank ihr Kursziel für hoch.Die niederländische Halbleiterfirma ASML profitiert unmittelbar von der neuen Partnerschaft zwischen Nvidia und Intel. Laut Bank of America könnte der Deal die bisherige Kundenkonzentration bei ASML aufbrechen und den Ausblick auf Umsatz und Gewinn deutlich verbessern. Das Kursziel für die Aktie steigt daher von 724 auf 941 Euro, was einem Upside-Potenzial von rund 14 Prozent entspricht. Auch die Analysten der Deutschen Bank erhöhen ihr Kursziel am Dienstag von 700 auf 900 Euro. …Den vollständigen Artikel lesen ...
