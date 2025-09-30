Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben die Anteilscheine des Bergbauriesen Rio Tinto wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen zeigte sich deren Analyst Paul Young wieder einmal zuversichtlich für die Dividendenperle gestimmt. So hat er das Kursziel von 6.500 auf 6.700 Pence (umgerechnet 76,75 Euro) erhöht. Daraus errechnet sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau Aufwärtspotenzial in Höhe von 36 Prozent. Dementsprechend empfiehlt Young weiterhin den Kauf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
