Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker-Symbol: 7KY
Tradegate
30.09.25 | 16:47
118,08 Euro
+1,27 % +1,48
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
118,14118,3616:50
118,14118,3616:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DRONESHIELD
DRONESHIELD LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DRONESHIELD LIMITED2,905+12,16 %
INTUITIVE SURGICAL INC377,50+0,77 %
NOVO NORDISK A/S46,325-2,00 %
PUMA SE21,190+4,75 %
RIO TINTO PLC56,26-0,05 %
ROBINHOOD MARKETS INC118,08+1,27 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.