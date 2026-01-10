Anzeige
Mehr »
Samstag, 10.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold-Superzyklus 2026: Der Countdown zu einer der heißesten Gold-Stories 2026 hat begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1
Xetra
09.01.26 | 17:35
69,54 Euro
-2,82 % -2,02
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RIO TINTO PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIO TINTO PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
69,7869,9609.01.
69,6969,7709.01.
Suneal Sandhu
10.01.2026 13:34 Uhr
327 Leser
Artikel bewerten:
(0)

SAGA erreicht neue Allzeithochs - während verteidigungsgetriebene Titan Panik den Mainstream erreicht

Anzeige / Werbung

So sieht ein echter Ausbruch aus.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Saga Metals Corp. veröffentlicht.

Saga Metals hat soeben bei 0,81?CAD auf einem neuen Allzeithoch geschlossen und damit eine Bewegung fortgesetzt, bei der sich die Aktie in kaum mehr als einem Monat mehr als verdoppelt hat - und das aus einem ganz einfachen Grund:

Der Markt wacht endlich auf - für Titan.

Nicht als Pigment.
Nicht als industrielles Nebenprodukt.
Sondern als verteidigungskritisches Metall, das der Westen nicht kontrolliert.

Die heutige Pressemitteilung hat keinen Hype erzeugt.
Sie hat bestätigt, was institutionelle Investoren bereits einpreisen:

Saga Metals sitzt auf einem Titan-Vanadium-Eisen-System im Distriktmaßstab - genau zu dem Zeitpunkt, an dem Nordamerika mit einer verteidigungs- und geopolitisch getriebenen Lieferkettenkrise konfrontiert ist.