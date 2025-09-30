Im Juni stammten 22 Prozent des Stroms in der Europäischen Union aus Solarenergie, womit diese die Kernenergie als größte Energiequelle überholte. Insgesamt lieferten erneuerbare Energien, angetrieben durch den Anstieg der Photovoltaik, im zweiten Quartal 54 Prozent des Nettostromerzeugung. von pv magazine Global Im zweiten Quartal 2025 wurden EU-weit insgesamt 122. 317 Gigawattstunden Solarstrom erzeugt, was 19,9 Prozent der gesamten Stromerzeugung entspricht, wie das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) mitteilte. Der Juni war dabei der erste Monat, in dem Solarenergie mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
