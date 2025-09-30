Datum der Anmeldung:
26.09.2025
Aktenzeichen:
B1-138/25
Unternehmen:
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG, Stuttgart/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der JCV Holding GmbH, Pfronten, sowie Erwerb der Häring Spezialtiefbau GmbH & Co. KG und der SGS Spezial-Grundbau-Service Bau GmbH, beide Pfronten
Produktmärkte:
Spezialtiefbau
26.09.2025
Aktenzeichen:
B1-138/25
Unternehmen:
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG, Stuttgart/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der JCV Holding GmbH, Pfronten, sowie Erwerb der Häring Spezialtiefbau GmbH & Co. KG und der SGS Spezial-Grundbau-Service Bau GmbH, beide Pfronten
Produktmärkte:
Spezialtiefbau
© 2025 Bundeskartellamt