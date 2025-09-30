Datum der Anmeldung:
24.09.2025
Aktenzeichen:
V-68/25
Unternehmen:
TPG Inc., Fort Worth (USA); mittelbarer Erwerb von Anteilen an Montagu+2 SCSp, Senningerberg (LUX) - Beteiligung an Wireless Logic Group Limited (GBR)
Produktmärkte:
Konnektivitätslösungen für IoT, SIM-eSIM-Lösungen
