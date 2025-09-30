Datum der Anmeldung:
23.09.2025
Aktenzeichen:
B7-86/25
Unternehmen:
GlobalLogic, Inc., Santa Clara (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Synvert Holding GmbH, München
Produktmärkte:
IT-Beratungsdienstleistungen, IT-Consulting, IT-Dienstleistungen IT-Beratung, digitale Infrastrukturlösungen
23.09.2025
Aktenzeichen:
B7-86/25
Unternehmen:
GlobalLogic, Inc., Santa Clara (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Synvert Holding GmbH, München
Produktmärkte:
IT-Beratungsdienstleistungen, IT-Consulting, IT-Dienstleistungen IT-Beratung, digitale Infrastrukturlösungen
© 2025 Bundeskartellamt