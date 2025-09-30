Durch die Verfügbarkeit im App Store und auf Google Play können nun auch US-Anleger auf professionell zusammengestellte Krypto-Baskets zugreifen. Die Ersteinführung auf dem europäischen Markt soll in Deutschland erfolgen.

Toronto, ON / IRW-Press / 30. September 2025 / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) ("Tokenwell" oder das "Unternehmen"), hat heute die Einführung seiner Krypto-Investment-App für Privatanleger bekannt gegeben. Die neue App ist ab sofort für Nutzer in den Vereinigten Staaten im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar. Diese Einführung ist für Tokenwell ein weiterer wichtiger Meilenstein seit seiner Übernahme von WealthAgile Inc. und bietet Privatanlegern eine neue Möglichkeit, in professionell zusammengestellte Krypto-Baskets zu investieren.

Mit der Tokenwell-App können Nutzer Veranlagungen in professionell kuratierte Krypto-Baskets tätigen, die von den branchenführenden Indexanbietern CoinDesk Indices und Coin Metrics erstellt wurden. Durch die Anmeldung bei ihren bestehenden Coinbase- oder Crypto.com-Exchange-Konten über die App können Anleger mit nur wenigen Klicks diversifizierte Baskets kaufen, während ihre Vermögenswerte gleichzeitig sicher auf der eigenen Börse verwahrt bleiben. Tokenwell übernimmt zu keinem Zeitpunkt die Verwahrung von Vermögenswerten. Die App verfügt über eine moderne, einfach gestaltete Benutzeroberfläche, die auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit ausgelegt ist.

Erweiterter Zugang zu professionellen Produkten

Bisher waren diese institutionellen Krypto-Baskets nur akkreditierten und institutionellen Investoren vorbehalten. Nun sind sie dank Tokenwell erstmals dem breiter aufgestellten Privatkundenmarkt und damit auch nicht akkreditierten Anlegern zugänglich. Die Zusammenarbeit mit renommierten Indexanbietern wie CoinDesk Indices und Coin Metrics stellt sicher, dass jeder Basket einen transparenten, regelbasierten Ansatz widerspiegelt und professionelle Krypto-Anlageinstrumente direkt für Privatanleger zugänglich macht.

Phase 1: Markteinführung in den USA

Bei der Einführung unterstützt die Tokenwell-App Käufe in USD. US-Anleger können ihre Bestände in USD einsehen und mit USDC-Guthaben aus ihren verbundenen Börsenkonten in solche Baskets investieren. Der Erfolg der ersten Phase wird daran gemessen werden, ob es Tokenwell gelingt, ein reibungsloses Benutzer-Onboarding zu ermöglichen, entsprechende Börsenverbindungen herzustellen, Basket-Käufe einfach zu gestalten und so eine Early-Adopter-Basis aufzubauen.

Phase 2: Expansion nach Europa mit Start in Deutschland (ca. 31. Oktober 2025)

In der nächsten Phase plant Tokenwell die Expansion nach Europa, den Beginn macht der Markt in Deutschland. Die App wird Konten in Euro unterstützen, d.h. die Bestände werden in Euro angezeigt. Es wird also möglich sein, entsprechende Baskets direkt über verbundene Börsenkonten zu kaufen. Deutschland wurde aufgrund seiner Bedeutung innerhalb der EU und seiner Führungsrolle bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte als erster europäischer Markt ausgewählt. Der Ansatz der schrittweisen Einführung bietet Tokenwell die Möglichkeit, Rückmeldungen der Early Adopter in den Vereinigten Staaten zu berücksichtigen und die App noch vor einer breiteren Expansion entsprechend zu optimieren.

Kommentar der Führungsriege

"Tokenwell hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu institutionellen Krypto-Baskets demokratischer zu gestalten", erklärt Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. "Die Einführung in den Vereinigten Staaten ist unser erster großer Schritt, mit dem wir Privatanlegern über eine einfache, benutzerfreundliche App den Zugang zu professionellen Krypto-Anlageinstrumenten eröffnen. Wir sind stolz darauf, mit CoinDesk Indices und Coin Metrics zusammenzuarbeiten, um Privatanlegern vertrauenswürdige Benchmarks zur Verfügung stellen zu können."

"Die Ersteinführung in den Vereinigten Staaten bietet uns die nötige Skalierung und Dynamik", erklärt Abraham Theodore, Chief Operating Officer von Tokenwell. "Unsere Strategie der schrittweisen Einführung, bei der zunächst der USD und anschließend der EUR in Deutschland unterstützt werden, soll sicherstellen, dass wir die Plattform mit den Rückmeldungen der Early Adopter noch genauer ausarbeiten und zugleich in verantwortungsvoller Weise neue Märkte erschließen können."

Ernennung eines strategischen Führungsexperten

In diesem Zusammenhang freut sich Tokenwell, die Ernennung von Dr. Sheldon Levy zum Konsulenten und strategischen Berater des Boards bekannt zu geben. Dr. Levy ist Arzt und Investor und kann eine bemerkenswerte Karriere vorweisen, die sich von der Medizin über das Finanzwesen bis hin zu modernen Technologien erstreckt.

Als Senior Managing Partner einer in Toronto ansässigen Boutique-Investmentfirma hat Dr. Levy an mehreren erfolgreichen Exits in den Bereichen Sonderfinanzierungen, Immobilien, Private Equity und Risikokapital mitgewirkt und diese auch in leitender Funktion begleitet. Seit 2021 gilt sein Hauptaugenmerk den Themen Blockchain und Digital Assets, und er ist damit zu einer treibenden Kraft hinter der Börsengangstrategie von Tokenwell geworden.

Dr. Levy wird Tokenwells Strategie der schrittweisen Einführung als Führungsexperte in den Bereichen Innovation, Governance und langfristige Wachstumsplanung begleiten. Seine Ernennung stärkt das Unternehmen bei seinen Aktivitäten, Krypto-Investitionen für Privatanleger einfach, sicher und zugänglich zu machen.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, https://x.com/tokenwell & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com/ (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Ansichten und Annahmen des Managements des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "prognostizieren", "anstreben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Informationen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81218Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81218&tr=1



