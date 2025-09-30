An der Autobahnraststätte Lipperland Süd steht batterielektrischen Lastkraftwagen erstmals ein Megawatt-Ladepunkt zur Verfügung. Er bietet E-LkW die Möglichkeit, mit bis zu 1,2 Megawatt (MW) zu laden. In Deutschland ist der erste Megawatt-Ladepunkt für batterieelektrische Lastkraftwagen (E-Lkw) im öffentlichen Raum in Betrieb gegangen. Darüber berichtet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Es koordiniert gemeinsam mit der P3 Group das vom Bundesministerium für Verkehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
