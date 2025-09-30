© Foto: Tada Images - stock.adobe.comVisa startet ein Pilotprojekt mit Stablecoins für internationale Zahlungen. Das Unternehmen will so die Transaktionen beschleunigen und Liquidität freisetzen.Visa will künftig Unternehmen ermöglichen, internationale Transaktionen mit Stablecoins statt mit herkömmlichen Vorauszahlungen in lokalen Währungen abzuwickeln. Der Konzern kündigte am Dienstag an, ein Pilotprogramm zu starten, das Banken, Überweisungsdienstleistern und anderen Finanzinstituten den Einsatz digitaler Token zur Vorfinanzierung von Zahlungen erlaubt. Regulierung sorgt für Rückenwind Der Schritt folgt auf den "GENIUS Act" in den Vereinigten Staaten, der klare Regeln für die Emittenten von Stablecoins geschaffen hat. "Das …Den vollständigen Artikel lesen ...
