Mönchengladbach - Das Präsidium und der Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach haben Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf dessen Vorschlag hin von seinen Aufgaben entbunden.



Das teilte das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstag mit. "Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden", ließ sich Virkus zitieren. Die noch sieglose Borussia hatte bereits vor zwei Spieltagen Trainer Gerardo Seoane entlassen.



"Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen", sagte Borussias Präsident Rainer Bonhof. "Dieser Schritt ist Roland sicher nicht leichtgefallen, denn er lebt Borussia und hat die Position des Geschäftsführers Sport im Februar 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz als Geschäftsführer. Er hat seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für unseren Verein gearbeitet und er wird immer Borusse bleiben."



Virkus startete seine Laufbahn bei Borussia 1990 als C-Jugend-Trainer und arbeitete fortan insgesamt 18 Jahre als Coach - bei der U15, der U17 und der U19. 2004 wurde Virkus zusätzlich die Leitung des Jugendinternats der Fohlen übertragen. In dieser Funktion baute er gemeinsam mit Max Eberl, dem damaligen Nachwuchsleiter, die Jugendarbeit am gerade bezogenen neuen Standort am BORUSSIA-PARK auf. 2008 stieg Virkus schließlich zum Nachwuchsleiter auf und arbeitete in dieser Position bis zu seiner Ernennung zum Geschäftsführer Sport im Jahr 2022.





