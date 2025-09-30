Die Initiative New Energy Alliance steht hinter einer Studie zum gesamtwirtschaftlichen Nutzen erneuerbarer Energien. Die von Roland Berger erstellte Analyse beziffert die ökonomischen Vorteile für Deutschland auf 255 Milliarden Euro bis 2045. Eine neue Studie beziffert den gesamtwirtschaftlichen Nutzen erneuerbarer und dezentraler Energien in Deutschland auf 255 Milliarden Euro. Die Studie hat die Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag von Enpal erstellt.Wie die Beteiligten mitteilten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
