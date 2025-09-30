© Foto: Ennio Leanza - KEYSTONEDie UBS wehrt sich gegen die geplanten Kapitalvorgaben der Schweiz. Sie warnt vor Nachteilen für die Wettbewerbsfähigkeit, den Finanzplatz und die Wirtschaft.Die UBS hat die geplanten Vorgaben der Schweizer Regierung zur Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen scharf kritisiert. Die Maßnahmen seien "unverhältnismäßig" und "realitätsfremd", erklärte das Institut am Dienstag in einer Stellungnahme zur laufenden Konsultation. Die Pläne würden nicht nur die Bank, sondern auch den Finanzplatz und die Wirtschaft des Landes schwächen. Hintergrund: Lehren aus der Credit-Suisse-Krise Die Eidgenossenschaft reagiert mit den Vorschlägen auf die Krise der Credit Suisse im Jahr 2023, die in der staatlich …Den vollständigen Artikel lesen ...
