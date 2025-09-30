Zürich - Mehr als ein Drittel der Schweizer Firmen ist 2024 von illegalem und unethischem Verhalten im eigenen Haus betroffen gewesen. Damit sind die Schweizer Unternehmen unterdurchschnittlich betroffen, wie aus dem Whistleblowing Report 2025 hervorgeht. In den USA seien mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen von Missständen betroffen. Nur in Italien und Frankreich sei die Quote tiefer, sagte Christian Hauser von der Fachhochschule Graubünden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
