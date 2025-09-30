Kornelius Purps (antea): USA: Wie dramatisch ist ein Shutdown?

26.09.2025 -

Das Ende ist nah. In den Vereinigten Staaten droht mal wieder ein Behördenstillstand. In der täglichen Börsenberichterstattung muss der drohende "Government Shutdown" dieser Tage als Erklärung für alle möglichen Kursbewegungen herhalten. Aber ist ein Regierungsstillstand wirklich so dramatisch?

Und gab es das nicht gerade erst im Frühjahr? Nein, im Frühjahr war das Problem für die US-Administration kein drohender Regierungsstillstand, sondern das Erreichen der Schuldenobergrenze. Gelegenheit, sich einmal mit den Unterschieden dieser beiden Fiskalengpässe und den Marktauswirkungen während eines "Government Shutdowns" zu befassen.