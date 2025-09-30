Schwyz - Der Kanton Schwyz soll gegen den Mangel an Lehrpersonen vorgehen. Das ist die Meinung der Mehrheit der Stimmbevölkerung. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 53 Prozent genehmigt das Stimmvolk höhere Einstiegslöhne bei Lehrpersonen. Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen. Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule JA: 53.2%, 32'082 Stimmen NEIN: 46.8%, 28'171 Stimmen Vor allem die Gemeinden im äusseren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
