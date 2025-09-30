Die Avemio AG hat im ersten Halbjahr 2025 Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung erzielt. Während das klassische Handelsgeschäft weiter schwächelt, treibt das margenstarke Digitalgeschäft die Ergebnisverbesserung. Die Umsätze im Digitalbereich verdoppelten sich auf 5,3 Mio. €. Besonders die Eigenentwicklungen helmut.cloud und die KI-Plattform CaraOne stehen vor dem Marktdurchbruch. CaraOne wurde im April auf der NAB Show in Las Vegas zum Product of the Year gekürt und verzeichnet bereits erste Aufträge von US-Medienhäusern. Das Angebotsvolumen in den USA beläuft sich auf mehr als 5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
