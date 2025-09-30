New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt sehen einem möglichen «Shutdown» recht gelassen entgegen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Dienstag im frühen New Yorker Börsenhandel stabil bis leicht schwächer und hielten sich damit weiter knapp unter ihren Rekordhochs aus der vergangenen Woche. Für den Monat September steuern sie allesamt auf Gewinne zu. Das gilt umso mehr für das dritte Quartal. Der Dow Jones Industrial legte um 0,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
