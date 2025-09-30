Die Aachener Stawag möchte die Tiefengeothermie zu einem wichtigen Bestandteil der kommunalen Wärmewende machen. Dafür führt das Unternehmen seismische Untersuchungen durch. Der Aachener Energieversorger Stawag will auf die Tiefengeothermie als Bestandteil zukunftsfähiger Wärmeversorgung bauen. Mit dem Projekt "Geothermie für die Region Aachen" soll auch die kommunale Wärmewende in der Region vorankommen. Das teilte die Stawag - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG mit. "Die Tiefengeothermie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver