Spotify-CEO und Mitgründer Daniel Ek (Foto) hat überraschend angekündigt, seinen Chef-Posten aufzugeben und in die Rolle des Executive Chairman zu wechseln. Ab dem 1. Januar 2026 bilden dann langjährigen Co-Präsidenten Gustav Söderström und Alex Norström die neue Co-CEO-Doppelspitze. Trotzdem reagieren die Anleger verhalten auf die Nachricht. Daniel Ek, der Spotify 2006 gemeinsam mit Martin Lorentzon ins Leben rief, hat das Unternehmen zu einem globalen Marktführer im Musik-Streaming gemacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
