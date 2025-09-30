Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start vorübergehend deutlich zugelegt. Zum Schluss liess der Schwung jedoch aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Quartalsende wieder etwas nach. Dennoch schloss der Markt fester und für den Leitindex ergab sich eine positive Quartalsbilanz. Dabei erwiesen sich die Schwergewichte dank spekulativer Käufe als Zugpferd des Marktes. Händler beschrieben das Geschäft als über weite Strecken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab