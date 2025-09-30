Anzeige
WKN: A14U5Z | ISIN: US61174X1090 | Ticker-Symbol: MOB
Tradegate
30.09.25 | 19:35
57,08 Euro
-0,05 % -0,03
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MONSTER BEVERAGE CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
56,9957,0519:43
56,9957,0519:43
ratgeberGELD.at
30.09.2025 19:09 Uhr
273 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Monster Beverage: Aktie vor dem nächsten Energieschub!

Ausbruch aus der Konsolidierung!

Rückblick

Monster Beverage ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Getränken spezialisiert. Im Februar hat die Monster-Aktie eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Aktuell sehen wir den Ausbruch aus der Konsolidierung.

Monster Beverage-Aktie: Chart vom 30.09.2025, Kürzel: MNST, Kurs: 66.90 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Kursen über 67 USD haben wir bereits ein technisches Kaufsignal bekommen. Der Zielbereich für die nächste Swing-Bewegung befindet sich bei rund 72 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Schwächesignal wären Schlusskurse unter der Kerze von Montag. Fallen die Notierungen auch unter die 20-Tagelinie könnten die Bären das Kommando übernehmen.

Meinung

Die technische Verfassung der Monster Beverage Aktie ist positiv. Mit einem etablierten Aufwärtstrend und dem Überqueren wichtiger Widerstände klart sich das Chartbild zunehmend auf. Im 2. Quartal 2025 hat Monster erstmals einen Quartalsnettoumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar erzielt. Dieser stieg um 11,1 % auf 2,11 Milliarden US-Dollar. Auch die Bruttomarge verbesserte sich in Q2 2025 auf 55,7 % im Vergleich zu 53,9 % im Vorjahresquartal. Monster Beverage zeigt eine attraktive Kombination aus starkem operativem Geschäft und einem intakten technischen Aufwärtstrend.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 65.38 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 354.72 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch
  • Quellennachweis: -
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.