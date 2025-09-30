Monster Beverage: Aktie vor dem nächsten Energieschub!

Ausbruch aus der Konsolidierung!

Rückblick

Monster Beverage ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Getränken spezialisiert. Im Februar hat die Monster-Aktie eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Aktuell sehen wir den Ausbruch aus der Konsolidierung.

Monster Beverage-Aktie: Chart vom 30.09.2025, Kürzel: MNST, Kurs: 66.90 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit Kursen über 67 USD haben wir bereits ein technisches Kaufsignal bekommen. Der Zielbereich für die nächste Swing-Bewegung befindet sich bei rund 72 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Schwächesignal wären Schlusskurse unter der Kerze von Montag. Fallen die Notierungen auch unter die 20-Tagelinie könnten die Bären das Kommando übernehmen.

Meinung

Die technische Verfassung der Monster Beverage Aktie ist positiv. Mit einem etablierten Aufwärtstrend und dem Überqueren wichtiger Widerstände klart sich das Chartbild zunehmend auf. Im 2. Quartal 2025 hat Monster erstmals einen Quartalsnettoumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar erzielt. Dieser stieg um 11,1 % auf 2,11 Milliarden US-Dollar. Auch die Bruttomarge verbesserte sich in Q2 2025 auf 55,7 % im Vergleich zu 53,9 % im Vorjahresquartal. Monster Beverage zeigt eine attraktive Kombination aus starkem operativem Geschäft und einem intakten technischen Aufwärtstrend.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 65.38 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 354.72 Mio. USD

Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

