Die Nvidia-Aktie hat am Dienstag ein Rekordhoch erklommen und einen neuen Meilenstein bei der Marktkapitalisierung erreicht. Damit setzt sich die Rally im KI-Sektor fort. Doch damit nicht genug: Analysten der Citigroup sehen weiteres Aufwärtspotenzial. Im Kielwasser der Grafikkartenkönigs geht es auch für andere Technologiekonzerne nach oben. Erstmals hat die Marktkapitalisierung von Nvidia die Marke von 4,5 Billionen Dollar passiert. Dafür genügte ein Kursanstieg um rund drei Prozent auf 187,35 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär