Fraport - FRA: Swingtrade bis kurz vor Karneval?

Hält der Aufwärtstrend?

Breakout-Setup bei der Fraport-Aktie (FRA)! Der Frankfurter Flughafenbetreiber bestätigt seine Prognose für 2025!

Fraport (FRA) - ISIN DE0005773303

Rückblick: Dank je einer Folge höherer Tiefs und höherer Hochs befindet sich die Fraport-Aktie in einem Aufwärtstrend. Das Halbjahresplus liegt bei etwas über 32 Prozent. Die letzen Tageskerze zeigen eine Widerstandslinie bei circa 74 EUR und deuten mit den langen nach unten reichenden Lunten an, dass sich die Aktie von unten abstoßen will.

Fraport-Aktie: Chart vom 30.09.2025, Kürzel: FRA Kurs: 64.335 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb von 74 EUR gibt es ein Kaufsignal. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 15. August.

Mögliches bärisches Szenario

Die Luftfahrtbranche gilt generell als krisenanfällig und die nächste Krise kommt bestimmt. Daher sollten wir uns aus dem Trade zurückziehen, sobald die Fraport-Aktie Schwächesignale zeigt. In Höhe der unteren gelben Linie wäre ein möglicher Ausstiegspunkt.

Meinung:

Zwar ging der Umsatz im zweiten Quartal leicht zurück und lag mit rund 1.1 Mrd. EUR knapp 2 Prozent unter Vorjahr, doch das operative Ergebnis konnte um 8 Prozent auf 384 Mio. EUR gesteigert werden. Auch die Passagierzahlen entwickelten sich positiv: Am Flughafen Frankfurt wurden im ersten Halbjahr 29.1 Mio. Fluggäste gezählt, konzernweit waren es 77 Mio. und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für 2025 hält Fraport an seinen Zielen fest, darunter rund 64 Mio. Passagiere in Frankfurt und ein moderates EBITDA-Wachstum. Während die operative Stärke Chancen eröffnet, gibt es auch Unsicherheiten, insbesondere mit Blick auf die weitere Entwicklung in Deutschland ab 2026. Analysten sind geteilter Meinung: Jefferies sieht die Aktie bei 52 EUR und rät zu "Underperform", während Warburg Research optimistischer bleibt und ein Kursziel von 70 EUR ausgibt. Die Fraport-Aktie spürt den Rückenwind stabiler Zahlen. Zusammen mit der bullischen Saisonalität im letzten Kalendervierteljahr könnte das Wertpapier für einen Swingtrade bis kurz vor den Quartalszahlen am Karnevalsbeginn am 11. November infrage kommt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 6.81 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 8.25 Mio. EUR

Meine Meinung zu Fraport ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/fraport-aktie/fraport-aktie-satter-sprung-und-bestaetigte-prognose/

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Autor: Thomas Canali

