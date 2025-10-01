An unserem Stand zeigen wir nahtlos vernetzte Automatisierung und intelligente Software auf Basis von KI

Thermo Fisher Scientific, weltweit führender Anbieter von wissenschaftlichen Dienstleistungen, sponsert diese Woche die Lab of the Future Europe in Amsterdam, Niederlande, und zeigt, wie die Thermo Fisher Connect-Plattform des Unternehmens Labore integrieren und zukunftssicher machen kann.

Von der digitalen Ambition zur automatisierten Intelligenz

In der Pharma- und Life-Science-Branche ist die digitale Transformation nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wie schnell. Viele Labore stecken nach wie vor in einem Kreislauf aus technischen Schulden und Schatten-IT fest. Durch die Nutzung der Kompetenzen von Thermo Fisher im Bereich digitale Lösungen und fortschrittliche Automatisierung bringt die Connect-Plattform Labore von der grundlegenden Digitalisierung zur vollständigen Orchestrierung. Sie verbindet Instrumente, Systeme und Daten über Labore hinweg, um eine einheitliche Umgebung zu schaffen und die Produktivität zu steigern.

"Unsere Mission bei Thermo Fisher Scientific ist es, unseren Kunden zu ermöglichen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Das bedeutet, Wissenschaftlern dabei zu helfen, ihre Ziele effektiver zu erreichen, indem sie sich über Routineaufgaben hinaus auf das Wesentliche konzentrieren können: Entdeckungen, Erkenntnisse und Auswirkungen", so Mark Fish, Vice President und Geschäftsführer von Digital Science and Automation Solutions bei Thermo Fisher Scientific.

Auf der Lab of the Future Europe zeigt Thermo Fisher, wie diese Mission unsere Connect-Plattform beeinflusst, um Labore auf der ganzen Welt konkret zu verbessern. Die Teilnehmer können in Amsterdam auf folgende Weise mit dem Unternehmen in Kontakt treten:

Hören Sie sich die Keynote-Präsentation von Mark Fish an: "Wichtige Zutaten für den Aufbau der automatisierten digitalen Labore der Zukunft." (Dienstag, 30. September)

Nehmen Sie an einer Präsentation von Martin Hornshaw, Senior Director, Scientific Collaboration, Enterprise Science and Innovation Partnerships, teil: "Kundenfallstudien, Unternehmenswissenschaft und Innovation für skalierte Geschäftsergebnisse" (Mittwoch, 1. Oktober).

Besuchen Sie uns am Stand C3, um mehr über unsere digitalen und Automatisierungsangebote zu erfahren.

Die Macht der Partnerschaft

Ebenfalls in dieser Woche wurde eine strategische Partnerschaft zwischen Thermo Fisher und BenchSci, einem Pionier im Bereich KI für die Life-Science-Forschung, bekannt gegeben. Die Unternehmen werden KI-gestützte Forschungswerkzeuge und digitale Funktionen entwickeln, um das Versuchsdesign zu beschleunigen und die F&E-Produktivität für Wissenschaftler und Forscher zu verbessern. Besuchen Sie unseren Stand auf der Lab of the Future Europe, um mehr zu erfahren.

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. ist mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden US-Dollar weltweit führend im Dienst der Wissenschaft. Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu ermöglichen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ganz gleich, ob unsere Kunden die Life-Science-Forschung vorantreiben, komplexe analytische Herausforderungen lösen, die Produktivität in ihren Labors steigern, die Gesundheit von Patienten durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen wir sind da, um sie zu unterstützen. Unser globales Team bietet eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Einkaufskomfort und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.

