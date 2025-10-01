NEUMÜNSTER, Deutschland, Oct. 01, 2025(NASDAQ: TLRY und TSX: TLRY) und weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die therapeutische Zusammenarbeit zwischen Patienten und Ärzten fördert, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu ermöglichen und das Gesundheitswesen zu transformieren, gab heute die Erweiterung seines Tilray Craft-Portfolios in Deutschland um fünf neue Cannabisblütenprodukte bekannt, die in Deutschland in der EU-GMP-zertifizierten Anlage in Neumünster als Teil des BfArM-Programms für den Anbau im Inland hergestellt werden. Die Ergänzungen spiegeln das anhaltende Engagement von Tilray wider, Ärzten und Apotheken eine vielfältige Auswahl an hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabisprodukten für berechtigte Patienten zur Verfügung zu stellen.

Rajnish Ohri, Managing Director International bei Tilray Brands, erklärte: "Die Erweiterung unseres Sortiments an hochwertigen Cannabisblüten der Marke Tilray Craft unterstreicht unser Engagement für die Patientenversorgung in Deutschland. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, unterstützt durch unsere hochmoderne EU-GMP-Anlage in Deutschland, führt Tilray in Neumünster kontinuierlich neue, nach pharmazeutischen Standards gezüchtete Genetiken ein. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, zuverlässige, patientenorientierte medizinische Cannabisoptionen anzubieten. Unsere Priorität bleibt es, Ärzten und Apotheken konsistente, hochwertige Lösungen zu bieten und dabei stets die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund zu stellen."

Das Craft-Cannabis von Tilray wird in der EU-GMP-zertifizierten Anlage von Tilray in Neumünster, Deutschland, angebaut und hergestellt. Der Produktionsprozess unterliegt strengen Qualitätskontrollstandards und -protokollen, um ein unverwechselbares, hochwertiges medizinisches Cannabis zu gewährleisten, auf dessen Konsistenz und Zuverlässigkeit sich Patienten verlassen können.

Neue Tilray Craft-Produkte:

Tilray Craft Cannabisblüten THC30 TRM (Triangle Mints)

Tilray Craft Cannabisblüten THC28 TRM (Triangle Mints)

Tilray Craft Cannabisblüten THC28 PPV (Platinum Pave 34)

Tilray Craft Cannabisblüten THC25 PPV (Platinum Pave 34)

Tilray Craft Cannabisblüten THC22 SNS (Sunset Sherbet)





Alle Tilray Craft-Produkte sind auf Rezept in Apotheken in ganz Deutschland erhältlich. Tilray engagiert sich weiterhin für die Förderung von Innovationen im Bereich medizinisches Cannabis und unterstützt medizinisches Fachpersonal mit hochwertigen, konformen Lösungen. Da sich die Bedürfnisse der Patienten ständig weiterentwickeln, wird das Unternehmen sein Portfolio verantwortungsbewusst erweitern, um sowohl in Deutschland als auch international den Zugang zu konsistenten, EU-GMP-zertifizierten Produkten sicherzustellen.

Über Tilray Craft

Tilray Craft steht für Qualität auf höchstem Niveau. Es handelt sich um unser Spezialsortiment an hochwirksamen Blüten, das ausschließlich für deutsche Patienten bestimmt ist. Wir kultivieren in Neumünster und legen großen Wert auf Präzision, indem wir jeden Schritt des Prozesses optimieren, um unseren Patienten nur die besten Blüten anzubieten. In Kombination mit sorgfältig ausgewählten, THC-reichen, einzigartigen Terpen-Genetik wird Tilray Craft schnell zur bevorzugten medizinischen Cannabis-Marke für Therapien mit höherer Wirkstärke.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu wahren, indem es ihnen einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabis-Marken bietet, darunter Tilray Medical, Tilray Craft, Broken Coast, Redecan, Good Supply und Navcora. Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, und baute die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal und Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis mit einem Portfolio an Marken und Produkten, die den Bedürfnissen unserer Patienten in aller Welt entsprechen.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canadaund Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.comund folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "Prognose", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten.

