Vollständige, klare Daten und fortschrittliche Technologie von NIQ sorgen dafür, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und für die richtigen Kunden verfügbar sind

Prognosegestützte Szenarien mit kundenorientierten Empfehlungen zur Abdeckung von Nachfrageschwankungen, Anpassung von Beschaffungsstrategien und Stärkung der Kundentreue

Globale, kollaborative Plattform optimiert Produktmix, identifiziert Planogrammineffizienzen und verbessert die Produktverteilung dies richtet Lieferanten und Händler auf ein gemeinsames Sortiment aus

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich "Consumer Intelligence", gibt die Erweiterung von "NIQ Activate" bekannt, einem führenden Angebot für Kundeneinblicke und -analysen, welches Händlern und Marken bereits erfolgreich dabei geholfen hat, ein tieferes Kundenverständnis zu erschließen sowie die Performance zu steigern. Da Händler zunehmend auf Daten aus erster Hand angewiesen sind, um sich in einem Umfeld veränderter Konsumgewohnheiten und komplexer Lieferketten zurechtzufinden, fungiert NIQ Activate als strategischer Möglichmacher indem das Unternehmen erweiterte Analysen, vorausschauende Planung sowie kollaborative Funktionen in einer Lösung vereint. Gestützt auf die umfassendsten Markt- und Erste-Hand-Daten von Händlern führt diese neueste Erweiterung verbesserte Funktionen in den Bereichen Sortimentsplanung und -optimierung ein, die darauf ausgelegt sind, zentrale Herausforderungen bei der Handelsumsetzung und der Zusammenarbeit mit Lieferanten zu lösen.

"NIQ Activate Assortment Planning Optimization" stattet Einzelhändler mit einem umfassenden KI-gestützten Toolkit aus, um das Produktsortiment zu verfeinern, Planogrammineffizienzen zu erkennen und die Distribution zu optimieren. Nutzer können mehrere "Was-wäre-wenn"-Szenarien modellieren, In-App-Regeln anwenden, um strategische Leitplanken zu definieren, sowie sicherstellen, dass Sortimentsszenarien mit der strategischen Bedeutung zentraler Kundensegmente übereinstimmen. Neu automatisierte Kundenentscheidungsbäume nutzen NIQs umfassende Produktattribute und zeigen den gesamten Entscheidungsweg der Konsumenten von der ersten Bedarfserkennung bis zu den finalen Produktentscheidungen, die das Verhalten beeinflussen sowie die Conversion steigern. Diese Lösung baut auf dem etablierten NIQ-Activate-Angebot für Treueeinblicke auf und ermöglicht Nutzern, Kundenpräferenzen, Kategoriedynamiken sowie Loyalitäts- und Markenaffinitätsdaten in ihre Sortimentsszenarien einzubeziehen.

Mit dem Einsatz der "Assortment Planning Optimization"-Lösung haben Einzelhändler ihren Umsatz und Bruttogewinn um bis zu 7 gesteigert, indem sie ihr Sortiment um 10 optimierten und gleichzeitig sicherstellten, dass Produkte mit hohem Wert kontinuierlich verfügbar bleiben.

"Unsere Lösungen wurden entwickelt, um Einzelhändler dabei zu unterstützen, sich mit Präzision, Agilität sowie fundiertem Kundenverständnis auf verändertes Verbraucherverhalten einzustellen damit sie führen und nicht nur folgen können. Durch die Modellierung von Übertragbarkeit sowie dem tatsächlichen Wert von Artikeln ermöglicht unsere Plattform datenbasierte Entscheidungen, die Risiken minimieren und die Leistung der Kategorien maximieren. Die Lösung befähigt Händler, Simulationen durchzuführen, Artikel mit hoher Kundentreue zu identifizieren und die Verteilung auf Filialebene zu optimieren. Diese Präzision hat nicht nur die operative Effizienz verbessert, sondern auch Raum für Innovationen geschaffen und die Zusammenarbeit mit Lieferanten gestärkt", kommentierte Troy Treangen, Leiter für Produktmanagement bei NIQ.

Da Einzelhändler zunehmend auf Erste-Hand-Daten setzen, um ihre Leistung zu steigern und das Kundenverständnis zu vertiefen, dient NIQ Activate als strategischer Möglichmacher es vereint fortschrittliche Analysen, vorausschauende Planung sowie kollaborative Funktionen in einer einzigen Plattform.

Diese jüngste Erweiterung stellt einen entscheidenden Meilenstein für NIQs Transformation dar und stärkt die Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Consumer Intelligence für über 23.000 Kunden weltweit. Mit aktiven Kooperationsprogrammen bei mehr als 50 Einzelhändlern und Tausenden ihrer Lieferanten weltweit gestaltet NIQ die Zukunft des Handels es treibt das globale Ökosystem durch KI-gestützte Lösungen, vorausschauende Analysen und eine einheitliche Marktübersicht voran. Diese Fähigkeiten ermöglichen schnellere, intelligentere sowie stärker vernetzte Entscheidungen, die Wachstum fördern und die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Einzelhandelsökosystem schärfen.

Um NIQ Activate's Assortment Planning Optimization kennenzulernen und eine Demo anzufordern, klicken Sie hier.

Über NIQ

NIQ ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhalten von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

