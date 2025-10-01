Ist nach 1.000 % bei der Aktie von D-Wave Quantum etwa noch mehr drin? Analysten erhöhen das Kursziel jedenfalls deutlich. Steht damit der nächste Shortsqueeze bevor? Schnäppchenjäger sollten sich MiMedia genauer ansehen. Die Aktie des Walmart-Partners hat sich seit Juli halbiert. Dabei kommt man bei der Verbreitung seiner Cloud-Plattform stark voran. Bis zum alten Hoch sind 100 % möglich. Immerhin bis zu 70 % Kurspotenzial sehen Analysten bei Zalando. Auch das Chartbild sieht wieder freundlicher aus. Allerdings spricht das Konsumklima hierzulande nicht für ein brummendes Geschäft.

